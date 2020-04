Medios de comunicación de Veracruz recortaron salarios durante contingencia: CEAPP

Por las medidas de Emergencia Sanitaria, medios de comunicación de Veracruz recortaron los sueldos de su personal, reveló la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza.



"En un principio, muchos compañeros nos hicieron la observación de que les redujeron el sueldo, que fue lo principal. Sí los mandaron a trabajar a casa pero con esta reducción de sueldo", afirmó.



Indicó que la CEAPP les dio la asesoría de formular una queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sin embargo, los comunicadores no continuaron con el trámite.



“Porque nosotros lo que podemos hacer es asesorarlos y ante la situación, muchos temen perder su trabajo y al final terminan aceptando estas situaciones”, dijo la comisionada.



Aunque no tiene un número de afectados, la Comisionada indicó que sí fueron varios los casos de queja por la reducción de sueldos.



Incluso, Pérez Mendoza observó que en coberturas en la calle, reporteros y reporteras no asumen medidas de prevención contra el contagio y, a la vez, las empresas no proporcionan los insumos para la protección.



"Sin embargo, ningún compañero está presentando una queja en específico, sí están saliendo los compañeros, sin que las empresas les den el equipo que necesitan para protegerse", dijo.



Pérez Mendoza pidió a los comunicadores realizar coberturas, mínimo, aplicándose alcohol en gel.