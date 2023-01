Medios de comunicación me agreden, acusa Diputada

Por segundo año consecutivo, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Citlali Medellín Careaga, denunció agresiones y violencia política en su contra por parte de los medios de comunicación de la zona norte de Veracruz e incluso planteó una serie de medidas para diferenciar comunicadores de aquellos que “con un celular” dicen serlo.Al participar en la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), Silverio Quevedo Elox, la legisladora refirió que, a la fecha, ninguno de los impresos le dio derecho de réplica.“Una servidora en particular ha sido agredida por medios impresos en la zona norte de Veracruz, lo señalé el año pasado y lo señaló este año; he pedido el derecho de réplica y no se me ha concedido”, criticó.En respuesta, Quevedo Elox la invitó a solicitar el derecho de réplica previsto en la ley, dado que “no puede haber libertinaje” en la libertad de expresión.“Efectivamente el año pasado usted comentaba esta situación que padece, esta situación que vive y bueno, efectivamente, creo que el derecho de réplica está en la Ley y hay que ceñirse a la Ley. Haga uso de ello y use todas las herramientas necesarias para poder que se vea cumplimentado porque no está pidiendo nada fuera de la Ley, sino que está establecido y al que tiene derecho”.El Comisionado igual advirtió que parte de la petición de la diputada “le compete más al OPLE (Organismo Público Local Electoral)”.Medellín Careaga cuestionó a la CEAPP de la efectividad de los cursos de enfoque de género dirigidos a los comunicadores para un uso de un lenguaje respetuoso, situación que desde su punto de vista, todavía sigue sin atenderse.“Hoy se dicen periodistas personas que traen un teléfono en la mano y ni siquiera estudios tienen” criticó la legisladora.Por lo anterior, la diputada por el Verde igual planteó emitir gafetes a los periodistas para “acreditarlos” ante la CEAPP.“Sería oportuno el reconocimiento de un gafete donde todos y cada uno de los que pertenecen al gremio pudieran acreditarse como lo que son y esto haría una gran diferencia entre los que realmente son periodistas y no los que no lo son. Sí a la libertad de expresión, no de agresión”.Cabe recordar que el 27 de enero de 2022, igual en la comparecencia del presidente de la CEAPP, Medellín Careaga se dijo agredida por cuatro años por un medio impreso de la zona norte.Sin embargo, el 7 de junio de 2018, en su primer año de gobierno, Citlali Medellín envió a su director de Comunicación Social, Raúl Cisneros, con un regalo para las oficinas de La Opinión de Poza Rica en Tuxpan, con una bolsa de croquetas, un tubo de Vitacilina y pañales.Posteriormente, en entrevista con los medios, la diputada Citlali Medellín Careaga afirmó que hay “prensa seria” y que amerita ser reconocida por serlo: “Y hay dos o tres que con un celular se dicen ser prensa y no lo son y están haciendo abuso”.Desde su punto de vista, la CEAPP debe emitir un “gafete” para uso de los comunicadores, por ser una “medida digna” para el gremio de periodistas e incluso, “enaltece” a los portadores y facilitaría la firma de convenios en publicidad.“Si te llega la prensa con esta acreditación, con toda bonanza, nobleza y dices ‘porque no le entro a un convenio’, porque sé que es prensa acreditada y es enaltecer y reconocer al gremio. Demostrar que trabajen en un medio y si te das cuenta hay gente que ni siquiera un medio tiene, ni siquiera un portal y llegan con un teléfono y te dicen que son prensa y no son prensa”.A lo que enfatizó que los periodistas interesados en este “gafete” acudirían los propios comunicadores para acreditarse.