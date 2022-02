Medios deben informar con perspectiva de género en elecciones extraordinarias

Para la cobertura informativa del proceso electoral local extraordinario en los municipios de Chiconamel, Jesús Carranza, Amatitlán y Tlacotepec de Medía, los medios de comunicación deben informar con perspectiva de género y sin discriminación, y emplear un lenguaje incluyente, no sexista ni discriminatorio.Los medios de comunicación pueden contribuir a combatir la discriminación y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través del manejo de la información que publican y difunden a la sociedad.Para ello, el Organismo Público Local Electoral aprobó la Guía Básica para Periodistas y Medios de Comunicación: “informar sin discriminar, proceso electoral local extraordinario 2022”.La Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación propuso la Guía, toda vez que ha analizado con perspectiva de género los procesos electorales, y ha identificado factores que generan desigualdad para las candidatas, motivados por la discriminación y los estereotipos de género, los cuales van desde descalificaciones o subestimaciones de la pluralidad de las mujeres que contienden a un puesto de elección popular, a través de preguntas sesgadas durante entrevistas relacionadas con roles y estereotipos de género o cosificación de su cuerpo; y hasta la violencia política en razón de género.La Guía aprobada es una herramienta orientativa para que las y los periodistas propicien que las contiendas electorales, a través de los medios de comunicación, se realicen con un enfoque de igualdad, libres de roles y estereotipos de género, mostrando la diversidad social en los mensajes dirigidos a la ciudadanía.Para lograr una cobertura sin discriminación que abone a una sociedad más incluyente, se propone la consideración de, al menos, dos herramientas base: la perspectiva de género y el uso de un lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio.El primer paso para utilizar dichas herramientas consiste en abandonar la idea de que la igualdad y el género son cuestiones sólo de mujeres o temas para personas muy especializadas en el tema, y por lo tanto no relacionados con la tarea sustancial de los medios de comunicación y periodistas.El segundo consiste en asimilar que el lenguaje que invisibiliza a ciertos grupos sociales y conduce a situaciones de discriminación y exclusión, por lo que utilizar lenguaje incluyente, es decir, que visibilice a todos los grupos sociales; es una estrategia efectiva para lograr una democracia inclusiva, por lo que la correcta aplicación del contenido presentado en la guía abonará al desarrollo libre de discriminación del Proceso Electoral Local Extraordinario 2022.La Comisión destacó que el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión, que implica un servicio necesario para cualquier sociedad, ya que proporciona a cada uno y a la colectividad en su conjunto, la información necesaria para formarse sus propias ideas y opiniones y tomar las decisiones más relevantes de la vida pública, como la elección de sus representantes populares.En este sentido, los medios de comunicación y periodistas en el ejercicio de sus funciones pueden combatir la discriminación y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.