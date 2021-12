El segundo día de vacunación contra el COVID-19 para la dosis de refuerzo para adultos mayores y la segunda aplicación para adolescentes de 15 a 17 años registró afluencia importante pero con mejor organización, afirman los asistentes.En el estadio Luis "Pirata" Fuente, se registraron filas pero la fluidez mejoró, reconocieron los abuelitos que fueron por la tercera dosis con el biológico de AstraZeneca."Muy rápido, no tardamos, pensé que serían unas filotas y saldríamos en la noche", señaló Sofía Judith, de 71 años.Los abuelitos se dicen listos para irse a reposar los efectos de la vacuna y estar bien para la cena navideña, aunque reconocen que deberán limitarse en las bebidas alcohólicas."Me he salvado del virus ese, de todas. Sí me dará tiempo de reposar y ya lista para el 24", aseveró Juana Lara.Este miércoles concluye esta jornada en Boca del Río y Veracruz.