Mejoran en segundo desfile del Carnaval; ya no duró 6 horas

A diferencia del mal organizado primer desfile del Carnaval de Veracruz, el segundo gran paseo carnestolendo se desarrolló sin graves contratiempos, la mañana de este domingo.



A diferencia del primero, que tuvo una duración de mas de 6 horas, además de retrasarse hora y media, durante este segundo paseo, el contingente avanzó con fluidez y el recorrido duró sólo tres horas.



El contingente salió desde el incidió del bulevar Manuel Ávila Camacho a las 10:50 am y terminó de recorrer los 7 kilómetros de trayecto a las 15:00 horas, en Boca del Río.



Pese al cansancio derivado de la larga espera de la noche anterior por la mala organización del primer desfile, en esta ocasión bastones, bailarines y comparseros demostraron el amor que sienten por esta tradición a través de sus pasos de baile y energía durante el trayecto.



Quien se negó a dar entrevistas a medios de comunicación fue el presidente del Comité Organizador, Luis Antonio Pérez Fraga, quien en redes sociales fue duramente criticado por ciudadanos en torno al desarrollo del primer paseo carnestolendo.



Primer desfile, error tras error



Cabe destacar que el primer gran desfile de Carnaval, pactado para realizarse el pasado sábado a las 18:00 horas comenzó hasta las 19:30 horas.



La razón por la cual el contigente no avanzaba fue la falra de diésel para los tractores que jalan los carros alegoricos, además de que algunos de estos no tenían plantas de energía eléctrica.



Además, la figura del minotauro colosal elaborado con unicel, registró una fractura en un cuerno y se chamuscó, lo que causó aún mas retraso.



Mientras que la figura monumental del gorila se atoró en unos cables sobre el bulevar.



Este desfile, que debió terminar entre 22:00 a 23:00 horas, acabó hasta las 02:30 horas de este domingo, lo que generó molestias entre los participantes y la ciudadanía que asistió.



Muchos de los asistentes optaron por retirarse al ver que no pasaba el continente, aunque habían pagado ya 90 pesos por espacio para disfrutar el espectáculo.



Al respecto, Pérez Fraga quien desde 2016 está como encargado de organizar este evento, evitó hablar al respecto pese a los intentos de los representantes de los medios de comunicación.