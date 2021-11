Mejores resultados en seguridad, con más policías y programas sociales: Sergio Gutiérrez

A fin de hacer frente a la inseguridad, el Gobierno Federal reclutará más elementos para la Guardia Nacional informó el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, tras señalar que la seguridad es un tema bastante complejo.Mencionó que hay mayor presupuesto para los municipios y habrá mayor inversión para los cuarteles, infraestructura, elementos y esto irá de la mano con el tema social para que haya mejores resultados, de lo contrario no servirá atacar un solo lado pues los jóvenes son un caldo de cultivo para la delincuencia organizada."Yo he tenido experiencias donde niños de 12 y 13 años de nivel secundaria en Minatitlán, de donde yo soy, donde les he preguntado qué quieren ser de grandes y la respuesta es: ‘sicario’. Por eso debemos trabajar más en el tema social, con las familias".Ante ello enfatizó que si se ha destinado mayor presupuesto federal a este rubro.