Mendoza suspende eventos masivos hasta mayo

Derivado de las medidas preventivas implementadas por el Gobierno Federal, en torno al avance de contagios por Coronavirus -COVID-19- en territorio mexicano, el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza suspendió hasta el mes de mayo los eventos públicos masivos.



En rueda de prensa, el alcalde Melitón Reyes Larios anunció que el Ayuntamiento implementará medidas sanitarias que se aplicaran al interior de Palacio Municipal, para mantener la atención a los ciudadanos pero sin dejar las acciones preventivas correspondientes.



Se tocó la posibilidad de instalar un Consejo Municipal permanente para contrarrestar los contagios que se prevé se agudicen en el país a partir de la siguiente semana, donde la zona centro del Estado de Veracruz no está exento.



Incluso, se prevé la posibilidad de que UV aplique brigadas de atención e información. Por su parte, el Ayuntamiento de Ciudad Mendoza inició una campaña informativa a través de medios de comunicación y redes sociales que llevará a las colonias con perifoneo incluido.



Se dijo también que se cerrarán los centros culturales y bibliotecas, además, se suspenden las actividades en las unidades deportivas, parques y espacios públicos y no se otorgarán permisos para la realización de eventos particulares donde exista conglomeración masiva de personas.



Reyes Larios mencionó: “estamos viviendo un hecho insólito a nivel mundial, una pandemia que muchos no creímos fuera tan devastadora. La situación en el mundo es crítica, especialmente en Europa, se han cerrado aeropuertos y la entrada a turistas, por lo que en México y esta región de Veracruz debemos buscar las mejores medidas de prevención para nuestra sociedad”.