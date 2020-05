Mendoza y Nogales mantendrán panteones cerrados por Día de las Madres

Cinco panteones de la región de Orizaba permanecerán cerrados a partir de este jueves y hasta el próximo lunes, a fin de evitar aglomeraciones por la conmemoración del Día de las Madres.



De manera alterna, voceros de Ayuntamientos solicitaron a conciudadanos que eviten aglomeraciones en tiendas y comercios si van a adquirir algún presente, pues si bien no se puede seguir golpeando la economía, tampoco se puede poner en riesgo de contagio a la población.



Los Alcaldes de Ciudad Mendoza y Nogales anunciaron la medida a través de sus redes sociales oficiales. La reacción no se hizo esperar pues los vendedores de flor y el mismo personal que da mantenimiento a las tumbas y obtienen un ingreso en esta fecha, se sintieron agredidos.



El municipio de Huiloapan anunció un plan operativo para restringir el acceso a su Panteón, para dos personas por familia, lo cual fue criticado, al considerar que una familia de ocho personas fácilmente puede ingresar de dos en dos, tal como se hace en comercios.



En Río Blanco, la autoridad municipal no ha dado a conocer su estrategia para el ingreso o cierre del Panteón Municipal, pese a que la Secretaría de Salud en el Estado hizo un exhorto para el cierre de los mismos.



Se estima que en esta fecha, el Panteón Municipal de Ciudad Mendoza recibe a más de 2 mil 500 visitantes el 10 de mayo pero un día antes y hasta un día después, es un acumulado de 3 mil 200 personas, vistas ahora como posibles fuentes de contagio.