Menores aburridos y frustrados, al celebrar el Día del Niño bajo cuarentena

Los niños y las niñas de Poza Rica guardan sentimientos encontrados en sus corazones ante la cuarentena por COVID-19, expresaron que esta contingencia sanitaria les impide la relación tan cercana con sus compañeros y sus maestros, esto les deja el sentimiento de nostalgia por volver pronto a sus aulas.



Yatzil Méndez, de diez años, considera que su niñez ante una cuarentena es aburrido y frustrante, la costumbre de celebrar fuera de su hogar le hace sentir emociones de disgusto.



“Me di cuenta que tenemos que estar en casa y que tenemos que hacerles caso a nuestras autoridades y no salir de nuestra casa, si de por si nos desesperamos porque no podemos salir a la escuela, no podemos estar con nuestros amigos, no podemos salir a jugar y pues, es más efectivo hacer caso a no tener un contagio y la verdad es aburrido estar en casa, cuando tienes en mente que te van a festejar el Día del Niño”.



Por su parte, Marco Julián es un niño que cursa el sexto grado y aunque es más consciente de lo que ocurre en su alrededor, considera que este día es triste ante la contingencia sanitaria. Sabe las medidas que indica la Secretaría de Salud, pero siendo este un día especial extraña que los festejos son en su escuela y en su punto de vista personal, el no convivir con sus compañeros le provoca tristeza.



Mientras que la pequeña Xiomara, de 9 años de edad, manifestó también su tristeza porque en cuarentena, al permanecer en casa, le provoca una emoción difícil de asimilar porque no puede convivir con sus compañeros en clase.



Las escuelas están vacías, no hay convivios, ni risas, ni bromas entre los amigos y compañeros del salón de clase.



Agradecemos a las mamás de los niños que nos otorgaron la entrevista, vía WhatsApp, en cumplimiento a las medidas sanitarias que determina la Secretaría de Salud y que los niños de Poza Rica están muy conscientes de lo que sucede en su comunidad.