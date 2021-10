Menores con comorbilidades y con amparo se vacunan contra COVID, en Xalapa

Este jueves, alrededor de 370 menores de edad, entre los 12 y 17 años de edad, provenientes de Xalapa, el puerto de Veracruz y otros municipios del Estado recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, de la farmacéutica Pfizer.La aplicación del biológico a los niños y adolescentes se realizó en el Centro de Salud "Dr Gastón Melo", en el centro de la Capital y en su mayoría corresponden a quienes ganaron amparos para recibirlo, sin tener alguna comorbilidad que los considerara como población de riesgo.Paralelo a estos jóvenes, también fueron inoculados con la segunda dosis aquellos que recibieron la primera hace un mes; y otros que sí se registraron en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx por padecer alguna enfermedad o estar embarazadas.Además, para quienes su padecimiento no estaba incluido en el catálogo establecido por la Secretaría de Salud Federal, un médico del centro de salud los valoraba y les daba la autorización o no para ser inoculados.El procedimiento de vacunación comenzó a las 9 de la mañana y se extenderá todo este jueves, para lo cual los tutores y sus hijos debían presentar copia de la CURP del menor, identificación oficial del tutor, el amparo concedido, el formato de vacunación, acta de nacimiento y la hoja de consentimiento de la aplicación de la vacuna.Nataly y Amilcar son hermanos de 14 y 12 años provenientes de Xalapa, a quienes la inmunización contra el Coronavirus les dará más tranquilidad de salir a la calle, acudir a clases y compartir con su familia."Yo me siento tranquilo, se me quitó la preocupación que tenía y creo que es un paso fundamental para el mejoramiento de esta pandemia", dijo el menor mientras aguardaba en la fila a las afueras del centro de salud y acompañado de su padre.Al igual que él, su hermana dijo sentirse emocionada y tranquila de volver a clases de manera presencial. "Teníamos un poco de temor de llegar a contagiarnos y ahora con la vacuna ya vamos a estar más tranquilos", expresó.Ambos coincidieron en que es "muy recomendable" que los niños y adolescentes en general, sin necesidad de amparo o sin tener una comorbilidad, ya sean inoculados contra el SARS-COV-2."Ahora nos da más tranquilidad (después de recibir la vacuna) pero hay que seguirse cuidando", apuntó Nataly, quién junto a su hermano pidió al Gobierno Federal que ya los vacunen a todos sin necesidad de recurrir a la justicia federal por un amparo.