Menores de edad de los más afectados por el encierro por pandemia

El encierro por la pandemia provocó que los menores de edad tuvieran que enfrentar situaciones difíciles como quedarse solos por mucho tiempo, ser cuidados por diversas personas y algunos otros sufrieron malestares emocionales, indicó Alicia González Romero, presidenta de la Asociación Civil Agrupando a México A.C.La entrevistada dijo que no tiene cifras, ni certeza, pero no duda que se hayan presentado casos de abusos de índole sexual contra los infantes en estos dos años de pandemia y muchos meses de confinamiento.Apuntó que otros problemas que enfrentaron los niños fue el sedentarismo, confusión porque su estilo de vida cambió con el encierro."Debemos apoyar y pedirles a los padres que sumen esfuerzos con los maestros. El papá tiene que estar muy pendiente de su hijo, porque hoy los niños están dentro del internet y debemos ver por su ciberseguridad, debemos preguntarnos qué ven los niños en las redes sociales".En referencia al regreso a clases, dijo que la escuela se tiene que reiniciar, y todos reaprender en esta nueva normalidad.Añadió que los padres, maestros y alumnos, han hecho un gran esfuerzo para que continúe la educación. "Tuvimos que aprender todos aún más sobre la tecnología.Es cierto que los niños están lastimados por no ir a la escuela, pero ahora que han regresado los vemos felices. Sí ha habido deserción, padres de familia que perdieron su trabajo, otros que perdieron a toda la familia por el tema del COVID-19".