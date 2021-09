Menores jarochos intentaron vacunarse; le “volaron” expediente a docente

El delegado de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, reveló que este fin de semana otro grupo de menores de edad intentó saltarse los filtros para vacunarse contra COVID, ahora en el municipio de Boca del Río y falsificando el expediente de vacunación de una docente que probablemente también pretendió recibir otra dosis.De acuerdo al funcionario, esto ocurrió ayer sábado en el módulo del estadio Luis “Pirata” Fuente, donde este domingo culminó la jornada para el sector de 18 a 30 años de edad y rezagados.“Sabemos que puede a algunos incomodar los filtros que se han puesto pero nos han permitido observar casos como este que unos chavos ayer, menores de 18 años, le volaron, queremos pensar... pero la verdad quién sabe... a una pariente, entendemos que era la hermana, su registro, una maestra.“Se detectó que era falso, que el registro estaba alterado y pues los menores no se pueden vacunar y eran tres, cuatro chavos, otros se dispersaron, no lograron pues birlar el candado, el filtro”, explicó.Comentó que una mujer los acompañaba y no saben si la docente —que ya debió recibir la unidosis de CanSino hace meses— pretendía volver a vacunarse ahora con el fármaco de Pfizer que se aplicó en esta jornada.“No podemos vacunar a quien ya fue vacunado del sector educativo”, dijo Huerta al comentar que quizá la idea de que Pfizer es mejor motiva a las personas a cometer “este tipo de argucias”.Detalló que los jóvenes habían alterado un expediente de vacunación, al cual fotocopiaron y pretendieron al cambiarle el nombre haciéndose pasar por mayores de 18 años. “Jóvenes que eran de 16 años obviamente”.Asimismo, comentó sobre el caso de otra docente que llegó de otro municipio para también intentar vacunarse.“Hay personas que quieren birlar, ahorita una maestra que dice que no se vacunó y es de Tlapacoyan. Bueno, maestra, va a llegar allá la vacuna en Tlapacoyan pues si no se vacunó hay un momento para todos, no necesariamente tienen que venir al Puerto y todos querer pasar el día de hoy como si fuera el ultimo día”.El Delegado reiteró que la campaña va a ser universal, gratuita, voluntaria, para todos “sin discriminación ni agandalle”.Por último, destacó que se calcula cerrar con 133 mil jarochos vacunados en la actual jornada, cerca de 100 mil jóvenes de 18 a 30 años y el resto de otras generaciones, personas que faltaban por su segunda dosis de Pfizer y embarazadas.