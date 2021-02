Menores y adolescentes padecen aumento de violencia doméstica, en Xalapa

La violencia en contra de niños, niñas y adolescentes se ha incrementado drásticamente en estos meses de confinamiento por la pandemia del COVID-19, lo cual no es visible porque en la mayoría de los casos no es denunciado, aseguró María Monserrat Díaz, Procuradora Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF-Xalapa.



En entrevista, la funcionaria municipal sin precisar cifras porque “es muy relativo dar cifras, comparando los números del 2019 con el 2020, resulta que no hay aumento, y la gente se pregunta qué pasa entonces, yo digo que sí hay, pero la percepción social es que hay más violencia, mayores dificultades familiares y demás, pero la gente no está acudiendo a denunciar”, añadió.



Explicó que esta situación de no denunciar se deriva porque están “evidentemente más ocupados en su sobrevivencia” e indicó que, en estos primeros días del año, “hemos visto como una situación difícil para las jovencitas adolescentes, que están sufriendo afectaciones emocionales, primero, por la edad y luego por las condiciones en las que viven en sus casas”.



La Procuradora Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Municipal, consideró que por esta situación las chicas buscan muchas veces evadirse de sus familias, se sienten muchas veces desprotegidas, maltratadas y se van de la casa, no necesariamente con una pareja como se argumenta, y se ponen en riesgo.



En ese tenor, advirtió que “sí vemos que las niñas y jovencitas que van de los 12 a los 18 años requieren de un apoyo especial, que es lo que nosotros estamos atendiendo, en general a todos los y las menores de edad”.



Admitió que este problema se da con mayor incidencia en las colonias de la periferia de la ciudad, aunque también en el centro histórico. “Hay colonias en donde hay mucho más esta circunstancia, pero no podría precisarle el nombre, pero por ejemplo la Plan de Ayala que es cuna de las colonias más marginadas”.



“Curiosamente esto también se refleja también en el centro histórico, porqué, porque el casco de la ciudad, el centro, tiene muchas cuarterías, patios de vecindad que se les llamaba antes y lugares donde habitan personas que sí se puede estar presentando casos de este tipo”, añadió por último.