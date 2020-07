Meseros de eventos hacen colecta frente Palacio Municipal de Veracruz Puerto

Meseros libres realizaron una colecta en frente del Ayuntamiento de Veracruz, dicen que no han recibido apoyo por parte las autoridades.



Con pancartas se plantaron en la avenida Zaragoza, solicitando ayuda a los automovilistas y esperan la llegada del alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, para pedirle también cooperación.



"Estamos haciendo la colecta porque no hemos recibido apoyo del Gobierno. Abrieron algunos restaurantes pero no tenemos trabajo porque somos meseros de eventos. Estamos aquí, a ver si llega el Alcalde y nos ve y nos brinda ayuda, hemos solicitado ayuda y nos dicen que en unos días nos llaman pero al menos a mí no me han llamado", dijo Rosario Cantellán, mesera de eventos.



Desde hace un mes, los meseros libres que se dedican a trabajar en fiestas, eventos y conciertos se han desplegado en cruceros de Veracruz y Boca del Río para pedir ayuda.



Afirman que a pesar de que han intentado buscar empleo, no hay. Aun así, deben cumplir con llevar alimento a sus casas.



"Hemos buscado trabajo pero está difícil. Dicen que habrá contrataciones pero hasta después de que pase todo esto. Está difícil y nos vemos en la penosa necesidad de pedir ayuda y sí nos la están dando".



Son alrededor de 100 meseros que están sin trabajo y afirman, a diferencia de otros sectores, a ellos no les han dado ayuda.