Meseros de eventos, otro sector en crisis; ahora piden dinero en calles de Veracruz

Desde hace 4 meses, los meseros de fiestas y espectáculos están sin trabajar por la suspensión de actividades masivas ante la pandemia de COVID-19. Por ello, desde hace dos semanas se colocan en calles de la ciudad de Veracruz para pedir ayuda a los automovilistas.



Aseguran que pese a la crisis, la generosidad de los veracruzanos se ha reflejado porque han logrado sacar un poco para llevar a sus familias.



Son 100 meseros libres que trabajan por eventos y aunque han buscando emplearse en otras labores, no han podido.



"Nos han ayudado aquí en Veracruz Puerto, en Boca del Río está más estricto no dejan juntarse así. La gente nos ayuda con especie y con dinero; (...) nos dedicamos a los conciertos, fiestas particulares, todos los eventos", dijo Pioquinto García, mesero libre.



Distribuidos en varios cruceros, con una pancarta y boteo piden apoyo a quienes pasan en sus vehículos.



Señalan que esperan pronto regresar a trabajar aunque se tengan que adaptar a la nueva normalidad.



"Que sean eventos chicos, las mesas generalmente son de 10 personas, que sean de 5, aunque no sean eventos grandes".



Estos meseros se ubican en la avenida Veracruz, en la colonia Playa Linda pero también se juntan en otras vialidades, como Xalapa y Cuauhtémoc.