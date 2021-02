Meseros, de los más afectados ante falta de fiestas por pandemia

Meseros se han visto severamente afectados por la pandemia, desde que inició la contingencia en marzo del 2020, ante ello, algunos han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades laborales y otros cambiaron de giro sobre todo a la venta de comida señaló, Timoteo Guevara López, representante de meseros independientes.



En total agrupa 200 meseros, algunos han recibido apoyo de financiamiento por parte del gobierno estatal y federal, aunque otros optaron por no solicitar ayuda debido a que no tienen forma de pagar pues las ventas no son buenas.



El entrevistado agregó que, a un año de la pandemia, la situación económica de los meseros es grave, no se han podido recuperar porque los salones de fiesta aun no abren su servicio al público, no hay fiestas o reuniones y eso les afecta.



Reiteró que no hay buenas condiciones económicas para el sector que representa ya que además la zona centro sigue en semáforo epidemiológico naranja y las actividades detenidas.



"Muchos migraron en busca de mejores condiciones de vida, pero en todo el país está igual, es complicado para todos y no vemos para cuándo se recupere" enfatizó.