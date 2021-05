Meseros de Veracruz perciben lenta recuperación de empleos

Meseros de Veracruz y Boca del Río, afirman que la actividad económica se ha ido recuperando poco a poco, pero aún están trabajando a un máximo del 60 por ciento en comparación a antes de la crisis sanitaria.



A decir del secretario general del Sindicato de Meseros, Mario Manuel Cuevas, fueron 75 los liquidados ante la situación de los restaurantes y cierre de eventos sociales. No obstante, 400 se mantienen en activo, aunque no al 100 por ciento.



"Tenemos una reactivación pero muy lenta. Si estábamos al 100 por ciento, estamos ya en un 55 al 60 por ciento, no estamos del todo. (Hubo) empresas que han liquidado personal con la finalidad de poderlos recontratar, pero no creo, a como estamos".



Ante la desesperación por emplearse, los meseros han optado por emigrar a ciudades cercanas para buscar trabajo.



"Gente que ha buscado irse para encontrar chamba, están jalando para Xalapa, para el sur, andan buscando en qué chambear, de meseros, de cocina, de todo", señaló.



Actualmente la jornada laboral no es de todos los días, pero sí es seguro, los días de trabajo, a diferencia de hace algunos meses en que los establecimientos sólo abrían ciertos días o bien, cerraron.



Aunque lenta, reconoció que si hay recuperación de empleos en el sector.



"Estaban trabajando un día sí, un día no. Ya queremos que todo esto levantara para que tengan ya todos su trabajo, están al 50 por ciento. Se está viendo que hay un incremento, va levantando poco a poco, pero va, esto va lento, pero va".



Los meseros celebrarán su día el próximo 20 de mayo, pero ese día no tendrán trabajo, ni festejo, porque no se permiten concentraciones para todos los trabajadores.