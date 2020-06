Meseros de Veracruz y Boca del Río realizan "meserotón" para pedir ayuda económica

Desesperados porque llevan casi 3 meses sin trabajar, meseros de Veracruz y Boca del Río realizaron el "meserotón" para pedir a los ciudadanos apoyo para continuar subsistiendo.



Con pancartas y botes, pedían a los transeúntes en la avenida "Vía Muerta" una colaboración porque debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, se suspendieron eventos y conciertos, principal fuente de trabajo de los meseros libres.



"Ahora trabajamos como ayudante de albañilería, de limpieza, estamos por eso haciendo este meserotón, para para que la gente nos ayude. Hay compañeros en zona norte y acá en Vía Muerta", dijo Cleoquinto García.



Afirman que, a diferencia de otros sectores de la población, los meseros no han recibido apoyo de los Gobiernos, por ello decidieron solicitar la ayuda a la población.



Los meseros libres trabajan en fiestas, conciertos y eventos deportivos, todas las actividades suspendidas por cuestiones sanitarias.



"Estamos sin trabajo desde hace tres meses de la pandemia. Somos meseros libres, trabajamos en eventos, conciertos, en el Pirata y no hay fútbol. Son como 100 meseros libres, no pertenecemos a ningún sindicato, ni a ningún partido político. Hemos pedido apoyo al Congreso del Estado, el municipio pero a nosotros no nos dan nada, por eso hicimos este meserotón".



Además de Boca del Río, también se instalaron en la zona norte de la ciudad de Veracruz, en la avenida Cuauhtémoc.