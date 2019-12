Meseros enfrentan difícil situación económica; entregan parte de propinas a patrones

No sólo en la época decembrina, cuando por lo regular hay más comensales en los restaurantes, sino durante todo el año, los meseros tienen que enfrentar una realidad del famoso moche o tronco, que es otorgar al restaurante un porcentaje del total de la cuenta que cobran a los consumidores y que por lo regular éstos lo dejan en propina.



En entrevista, algunos meseros dijeron que para ellos es importante que el comensal les otorgue el 10 por ciento de propina, porque algunos empresarios restauranteros les exigen cierto porcentaje de sus propinas.



"Mire, si nos dejan 100 pesos, en algunos de los casos dependiendo del porcentaje que nos finquen tenemos que entregar 50 pesos o 30 pesos, es decir una parte de este dinero; el problema está cuando no nos dejan propina porque nosotros tenemos que aportar de nuestro dinero el porcentaje que nos fincan de cada una de las cuentas de las mesas que atendimos".



Dijeron que por lo regular , el porcentaje que les piden los dueños de los establecimientos oscila entre el 3 y 5 por ciento del total de la cuenta de las mesas a las que dieron el servicio.



Pero éste no es lo único dinero que tienen que entregar, pues en algunos restaurantes les piden de manera semanal un promedio de 20 pesos, cuyo concepto que se cubre es el de loza. Este lo tienen que dar cada semana por aquella loza que se rompa, pero si en algún momento ellos quiebran un vaso de cristal, una jarra o algún otro objeto propio del tema de comida, también tienen que pagarlo.



Dijeron que esta situación es complicada porque además de no tener sueldos decorosos, solamente pueden aspirar a un porcentaje de sus propinas.



El dinero de las propinas que tienen que entregar al restaurante es para que el dueño les dé una especie de propina a otros trabajadores, como las cocineras.



Aclararon los meseros entrevistados que el concepto de monto por loza no solamente lo pagan los meseros sino todos los empleados que trabajan en el restaurante, llámense de limpieza o cocineros.