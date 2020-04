Meseros plantean que Gobierno les dé trabajo que puedan hacer en casa

Meseros independientes de la Capital del Estado acudieron nuevamente a pedir apoyo al Gobierno del Estado para poder sobrevivir ante la pandemia por el COVID-19.



Mario Cruz Landa, uno de los quejosos, mencionó que lo único que están pidiendo es trabajar desde casa y que dicha actividad sea remunerada.



"Al cerrar, el gobierno hizo bien. Sabemos que todo esto se está haciendo para combatir la problemática. Lo que sí queremos, es que el Gobierno nos dé las armas. ‘Vete a tu casa’. Sí me voy, lo acepto pero queremos saber qué apoyos (darán). Yo no vengo a que me regalen nada, queremos ser útiles, que nos den actividad en casa y que sea remunerado".



Comentó que en la pasada manifestación, las autoridades les dijeron que regresaran este día, por lo que esperan que no les sigan dando “largas”.



"Queremos una respuesta pronta, una respuesta real. Nada de engaños y nada de largas. Somos más de 300 los que pudimos acudir hoy", refirió.



De igual forma, agregó que por medio de una lista, que harán llegar a las autoridades estatales, buscan que todos los meseros sean beneficiados y no sólo unos cuantos, como sucede en algunos casos.