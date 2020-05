Meseros y personal de bares urgen apoyo por pandemia

Al menos mil 300 meseros, garroteros y barmen, que no pertenecen a agrupaciones sindicales, se han visto afectados por suspensión de actividades y cierre de restaurantes por la pandemia del COVID-19 en Veracruz-Boca del Río.



Trabajadores del sector se unieron para solicitar al Gobierno del Estado y al Federal apoyos porque no han podido ser beneficiados debido a que no pertenecen a asociaciones y no a todos los patrones les dieron parte de su salario.



Luis Holtzheimer Álvarez, representante del gremio, comentó que están desesperados porque no tienen ingresos y tampoco pueden buscar otro trabajo.



"En 3 días nos juntamos más de mil 300 personas de más de 70 establecimientos distintos, desde fondas hasta lugares premium, trabajamos al medio, somos trabajadores que estamos en un lugar, nos ponemos de acuerdo mesereando en restaurantes, cantinas, bares, antros, todos bañeros, garroteros, bartender, todos vivimos de propinas", dijo.



El que no haya una fecha segura para regresar a las actividades turísticas es lo que más les está preocupando porque no saben cuánto más podrán aguantar.



Algunos se han empleado en otras áreas como la construcción pero debido a la falta de experiencia, incluso han resultado lesionados, otros más intentan preparar alimentos y venderlos, en todos los casos, es poco el éxito.



"Lo que más ha afectado al gremio es que en realidad no hay una fecha fija y que no tiene fin, se va posponiendo. Veracruz es un lugar turístico y depende de la afluencia de gente", indicó.



Aunado de que no hay certeza de cuándo se normalizará la situación, tampoco saben si todos los establecimientos en los que se empleaban volverán a abrir.