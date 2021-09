Meses restantes de este 2021 serán críticos para el agro de la zona norte

Lo que resta del 2021 será un periodo complicado para las comunidades rurales de la zona norte, particularmente en 28 municipios afectados por el paso del huracán Grace, advirtió Luciano Sosa Rufino, presidente de la Federación de Ejidos Forestales Agrarios y Agropecuarios de México (FEFAAM).



El dirigente agrario lamentó que, a 16 días de los destrozos ocasionados por el meteoro, los productores del campo no han recibido una ayuda específica, ni siquiera con algún programa similar al desaparecido Empleo Temporal.



Sosa Rufino auguró que la crisis en el campo se acentuará y podría dar otro empuje a la emigración de trabajadores agrícolas, quienes tradicionalmente se van a estados del norte del país e incluso a Estados Unidos y recientemente hasta Canadá, en muchos de los casos mediante contratos temporales en ambos países.



Indicó que los campesinos todavía están a la espera del apoyo del gobierno federal, estatal y municipal, para paliar las pérdidas en el agro, sobretodo en cultivos de maíz, plátano, papaya, naranja y hortalizas, entre otros.



El huracán provocó daños en comunidades de 28 municipios de la zona norte, desde Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Papantla, Cazones, Álamo, Tihuatlán, Castillo de Teayo, Tuxpan y en la Sierra de Papantla, entre otros, abundó.



“Hasta ahorita no ha llegado ningún apoyo para el campo, esa es la verdad. Antes llegaba rápido la ayuda con el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) y se aplicaba el programa de Empleo Temporal, para que la misma gente pudiera reconstruir sus daños, pero ahora estamos olvidados, porque nada de esos apoyos ya no existen, nada ha llegado para el campo hasta ahorita”, enfatizó.