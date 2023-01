Meta de FRENA es reunir un millón en marcha contra AMLO en la CDMX

Integrantes del Frente Nacional Ciudadano (FRENA) instaron a xalapeños a unirse a la movilización que llevarán a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México este 29 de enero para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.“Lo único que podemos hacer si querernos realmente salir de esta tragedia es unirnos todos los ciudadanos en una sola voz y exigir la renuncia”, comentó la coordinadora estatal de FRENA, Hilda Saldaña Olmos, quien junto con la coordinadora de Xalapa, Nilda Riaño Rodríguez, instó a la ciudadanía a unirse a este evento.Señaló que en la concentración que llevarán a la Ciudad de México apuntan a reunir al menos un millón de personas, “para que nuestra voz verdaderamente se escuche, el Ejército y las Fuerzas Armadas están para defender al pueblo y defender la soberanía nacional, no para defender la permanencia de ningún partido ni de ninguna persona en el poder”.Afirmó que hay casos recientes en que la movilización de la ciudadanía ha logrado golpes de Estado para remover a personas del poder, por lo que dijo que esto puede ser posible en México.“Mientras no saquemos a la causa raíz de estos problemas que es este dictador él va a seguir golpeando instituciones y va a seguir hasta que las termine doblando”, dijo Saldaña.La coordinadora estatal de esta organización ciudadana recriminó los acontecimientos que ha sufrido el país en cuestión de inseguridad, violencia y terrorismo, entre otros, los cuales afirmó que son responsabilidad del actual Gobierno.“FRENA es una organización ciudadana que lo único que busca es despertar conciencias en el país para salir de esta dictadura castro-chavista que literalmente nos han venido a instalar en el país”, sostuvo.La movilización será llevada a cabo el 29 de enero a las 11:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México.Por último, Saldaña Olmos reiteró que FRENA no apoya candidatos ni llevan acarreados a este tipo de movilizaciones, sino sólo buscan que se respeten sus derechos.