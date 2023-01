Meta del ORFIS, auditar totalmente a los 313 entes fiscalizables: Delia González

Una de las metas del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) es hacer el 100 por ciento de las auditorías en los 313 entes fiscalizables estatales, municipales y paramunicipales, aunque para ello se requiere recursos económicos que no tiene, manifestó la auditora general, Delia González Cobos.No obstante, reiteró que pese a las limitaciones presupuestales y de personal, el trabajo que se lleva a cabo en los procesos de auditorías es serio, profesional, ético y bien realizado.Señaló que el ORFIS tienen cerca de 200 auditores y son insuficientes para revisar a los 212 ayuntamientos, a las 15 entidades paramunicipales, a los órganos autónomos, y a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.“Queremos hacer las auditorías con nuestro personal en todos los casos, pero si estamos limitados en personal, quisiéramos hacer todo por nuestros propios medios, pero nos falta recurso (económico) para ello”.Dijo que auditar a los entes públicos estatales y municipales es demasiado trabajo en todos los sentidos, toda vez que la fiscalización requiere de mucho detalle, y es una labor minuciosa y exhaustiva, pero el ORFIS, insistió, lleva a cabo su función fiscalizadora seria, profesional, ética y bien realizada.Ante las limitaciones presupuestales y de personal para hacer la totalidad de las auditorías se debe recurrir a despachos contables externos que auxilian en las labores de fiscalización en los entes municipales.González Cobos recordó que para la fiscalización de la Cuenta Pública 2022 ya está listo el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales integrado por 149 personas físicas y morales, quienes cumplieron con todos los requisitosAunque aclaró que el ORFIS, en el caso de los municipios, no contrata despachos externos, sino son los propios ayuntamientos.“Y en los casos de contrataciones de despachos externos inscritos en el Padrón, no quiere decir que el ORFIS pase por alto y acepte los resultados de las auditorías externas. Por supuesto que no. Normalmente seguimos la revisión, a partir de la información que tenemos”.Agregó que, para el caso de los entes estatales, ocasionalmente el ORFIS requiere apoyo de despachos externos porque, reiteró, se tiene poco personal y no alcanza para cubrir tareas“En algunos casos hemos requerido despachos, pero cada vez son menos con los que nos auxiliamos”.Al menos en la revisión de la Cuenta Pública Estatal 2021 fueron entre 10 y 11 los despachos contratados y para la revisión de la Cuenta Pública 2022 serán muy pocas las contrataciones.