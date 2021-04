Mexicanos ganan en los premios Oscar 2021

Pese a que las principales categorías en los premios Oscar 2021 no tuvieron presencia mexicana, Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés subieron al escenario de la premiación para recibir la estatuilla dorada gracias al trabajo que realizaron en "Sound of metal", filme de Darius Marder.



El editor de sonido Nicolas Becker, quien fue el que coordinó el trabajo en el que estuvieron involucrados los tres mexicanos, fue quien estuvo a cargo del mensaje de agradecimiento por ser reconocidos en la categoría a Mejor Sonido. Sostuvo que el filme obtuvo amor, reconocimiento y mucha energía a partir del "gran equipo" que conformaron".

Ante el éxito alcanzado esta noche con los premios de la Academia, cabe recordar que Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés se han llevado todos los premios posibles en su especialidad, desde las asociaciones de sonido como CAS y AMPS, hasta el BAFTA de Mejor Sonido.



“Estamos muy conmovidos con todos los mensajes de felicitación de colegas y amigos. El Oscar es un reconocimiento grande que abarca muchas cosas y trae mucha energía, esa es la cosa de este premio. Me parece que si se llega a dar, va ayudar a muchos de mis colegas sonidistas en México, les va a dar una inspiración inmensa”, comentó Jaime Baksth cuando se dio a conocer su nominación al Oscar.



Por otro lado también ha destacado el trabajo de Michelle Couttolenc al ser la primera mujer mexicana en ganar un Oscar en esta categoría, por lo que esto representa un éxito e invitación a las mujeres a creer en sí mismas, "que con paciencia y la disciplina se pueden lograr muchísimas cosas”.



"Sound of Metal" da cuenta de un baterista ("Riz Ahmed") que se está quedando sordo, transitando su propio duelo en el argumento de Abraham Marder y Darius Marder. Este último como director y orquestador de un equipo de trabajo donde se encuentran los mexicanos sonidistas Michelle Couttolenc, Jaime Baksth y Carlos Cortés, quienes fueron reclutados por el supervisor de Sonido francés Nicolas Becker.



“Los tres son bellos seres humanos. Mich, Jaime y Carlos. Todos con gran energía positiva. Lo cual se agradece de inicio. Todos trabajamos muy duro para hacer que esto suceda”, compartió a EL UNIVERSAL, Becker, experimentado sonidista con una centena de títulos en su trayectoria que fungió en distintos cargos del departamento de sonido, incluyendo "Ex-Machina", "La llegada", "Noche de paz", "El jardinero fiel", "Hellboy 2" y "Gravedad".



¡Orgullo mexicano! Así reaccionaron por el Oscar 2021 a Mejor sonido

Tras darse a conocer el fallo, la AMACC festejó a los mexicanos por su triunfo en los premios que son otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, sosteniendo que se escucha fuerte el "sonido de los mexicanos" en esta premiación.



El Instituto Mexicano de Cinematografía fue otra de las instituciones gubernamentales que se sumó a las felicitaciones, esta vez con un GIF en el que se mostraron los rostros de los tres creadores, quienes en "Sound of metal", además de Becker, contaron con el apoyo de Phillip Bladh.



Los festivales de cine más importantes de México también compartieron su alegría por el éxito alcanzado por Jaime Baksht, Michellee Couttolenc y Carlos Cortés. Junto al Fesitval de Cine de Morelia, el Festival de Cine de Guanajuato compartió la imagen de una escena del largometraje.



Además, un crítico de cine indicó lo más virtuoso de "Sound of Metal".



La conductora mexicana del podcast “Se regalan dudas”, Lety Sahagun, también fue una de las primeras en reaccionar.



Mientras que la conductora deportiva Linda Cruz, bromeó con la idea de festejar en el Ángel de la Independencia, de la Ciudad de México.



Incluso en el ámbito de la política mostraron su orgullo figuras como la secretaría de cultura de México, Alejandra Frausto; la diputada del PRI Carolina Viggiano y la presidenta de la Comisión de Gobernación Mónica Balboa.