Mexicanos, los que más han engordado durante pandemia

La evaluación Acciones e intervenciones para adelgazar (Actions & intervetions for weight loss), publicada por Ipsos, muestra que las personas subieron un promedio de 6.1 kilogramos a nivel mundial durante esta pandemia pero los habitantes de México son los que más han engordado, unos 8.5 kilogramos en promedio, seguidos por Arabia Saudita (8 kg), Argentina (7.9 kg) y Perú (7.7 kg).Por su parte, los países en los que menos ha subido peso la población durante esta contingencia sanitaria son Hong Kong (3.4 kg), Japón (3.7 kg), Corea del Sur (4.3 kg) y Singapur (4.8 kg).El documento elaborado por Pippa Bailey, Susan Purcell, Javier Calvar y Alex Baverstock en 30 países de todo el mundo, refiere que, entre las opciones presentadas, comer de manera saludable (pero no hacer dieta) y aumentar el ejercicio son las acciones más comunes que se toman para tratar de perder peso a nivel mundial, siendo la reducción del consumo de alcohol la menos adoptada.Particularmente, tratar de perder peso mediante una alimentación saludable en lugar de una dieta es la elección más usual en México, ya que fue preferida por el 68 por ciento de los encuestados, sobre hacer ejercicio (50 por ciento), dieta (31 por ciento) y beber menos (5 por ciento).La encuesta realizada a más de 22 mil personas de entre 16 y 74 años, provenientes de Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Hong Kong, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Turquía y Estados Unidos, también expone que la reducción del azúcar se identifica como la principal estrategia relacionada con los alimentos para perder peso, seguida de la reducción de calorías y carbohidratos. Es menos probable que se mencione la reducción de la carne y las grasas insaturadas.Al ser interrogadas sobre las cosas que pueden hacer el gobierno y las empresas para ayudar a que pierdan peso, las personas respondieron que proporcionar alimentos saludables más baratos, seguido de acceso a más espacios e instalaciones para hacer ejercicio. "Esto es cierto para las personas que están tratando de perder peso y para las que no"."Si bien se cree que los alimentos más baratos y saludables son la solución más importante y el rango más alto entre ambos grupos con metas de peso diferentes tiene una mayor importancia para aquellos que intentan perder peso".Por su parte, la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en el 2018 más de una quinta parte de las niñas y niños con menos de 5 años tenían riesgo de padecer sobrepeso; mientras que entre la población de 5 a 11 años, el 18 por ciento tenía sobrepeso y este porcentaje va en incremento conforme aumenta la edad. El grupo de edad que reporta la prevalencia más alta de obesidad es de 30 a 59 años, donde el 35 por ciento de los hombres y 46 por ciento de las mujeres la padecen.Si a las cifras anteriores, ya de por si preocupantes, se le incrementan los 8.5 kilogramos de peso subidos durante la pandemia, nuestro país se encuentra ante una problema grave de salud, ya que la obesidad es un factor directo de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía isquémica y los infartos cerebrales), enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer (mama, próstata y colon) y está considerada entre los factores de riesgo en el COVID-19.Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos; y realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los adultos)."La responsabilidad individual sólo puede tener pleno efecto si las personas tienen acceso a un modo de vida sano. Por consiguiente, en el plano social, es importante ayudar a las personas a seguir las recomendaciones mencionadas, mediante la ejecución sostenida de políticas demográficas y basadas en pruebas científicas que permitan que la actividad física periódica y las opciones alimentarias más saludables estén disponibles y sean asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las personas más pobres", apunta.