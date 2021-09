Mexicanos por naturalización podrán ser Consejeros en los OPLE

Con la finalidad de garantizar que la función electoral en el país se ejerza por consejeras y consejeros apegados a los principios rectores de la función comicial y que cuenten con las competencias gerenciales indispensables para el desempeño del cargo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó el Reglamento para la Designación y Remoción de los Consejeros Presidentes y de los Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales.Dentro de las modificaciones destacan que durante la etapa de designación se hará una minuciosa valoración curricular a efecto de constatar la idoneidad de las y los aspirantes para el desempeño del cargo, mediante la revisión de aspectos relacionados con su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas y sociales y su experiencia en materia electoral.De los requisitos para ser consejera o consejero electoral se eliminó el precepto sobre nacionalidad mexicana "por nacimiento”, con la finalidad de que las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos por naturalización puedan participar y acceder a las funciones de integrantes del órgano de dirección de la autoridad electoral nacional.Por lo que ahora, sólo bastará tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.También es requisito indispensable presentar el Formato 3 de 3 contra la violencia, con la finalidad que, entre los integrantes de los máximos órganos de dirección de los OPLES y las diversas áreas del INE, se encuentren personas cuyo actuar dentro del ámbito personal garantice el buen ejercicio profesional para el cumplimiento de los principios que rigen la materia electoral, tales como el de imparcialidad y paridad, se realicen con perspectiva de género.Por lo que los aspirantes a consejeras y consejeros electorales deben garantizar no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal.No haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan.Además, durante la valoración de los aspirantes, concretamente en la etapa de entrevistas, se suprimen las transmisiones en tiempo real, toda vez que la experiencia da cuenta que, al ser transmitidas en tiempo real, las personas aspirantes que no son las primeras en la entrevista pueden tener ventajas sobre las primeras, al observar, con anticipación a su entrevista, las “preguntas” y “respuestas” que se les formulan a las personas aspirantes que pasan primero; por la tanto, podrían rever y preparar algunas respuestas que consideren a la luz de los diálogos observados en entrevistas previas.Por lo que quedó establecido que las entrevistas serán grabadas íntegramente en video y, una vez que todas hayan concluido, estarán disponibles en el portal de Internet del Instituto, para que sean consultadas por quien así lo desee.Asimismo, las y los consejeros electorales podrán ser removidos del cargo por realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de tercero.Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar; conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos y realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes.Así como por emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento y no haberse excusado del mismo; dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo; y violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el INE.