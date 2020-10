Mexicanos se acostumbraron a recibir dádivas para “medio pasarla”: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, consideró que actualmente la sociedad está preocupada por la pandemia, la economía, la falta de empleo y medicamentos en los hospitales, entre otras cosas.



"Estamos preocupados, inquietos por la pandemia, la falta de economía, porque se ha perdido el empleo, porque las hijas e hijos ya no van a la escuela, por que no tenemos los medios necesarios para. Los hospitales no tienen los medicamentos necesarios, porque mucha gente ha muerto por COVID-19".



También dijo, los agricultores y campesinos no son pobres como muchos lo piensan, pues si venden todo lo que cosechan, obtienen gran cantidad de dividendos.



"Hay personas que saben vivir muy bien del campo. Si el trabajo del campo se hace con gusto, con empeño, se pueden hacer maravillas".



Durante la homilía dominical, explicó que a lo largo del tiempo se ha acostumbrado a la población recibir dádivas para "medio pasarla".



"La gente se ha acostumbrado con eso, en lugar de ser más progresistas y buscar nuevos caminos. Tendríamos que estimular a nuestra gente del campo, como en algún momento se dijo de Veracruz que era el granero de la nación, porque era el mayor productor de maíz, de frijol, de caña, pero hemos descuidado, necesitamos nuevamente entusiasmar a nuestros campesinos y que confíen en la calidad de nuestras tierras", concluyó.