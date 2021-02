México acumula 178 mil 965 muertes por COVID-19

México ascendió, al corte de este 19 de febrero, a un total de 178 mil 965 muertes por COVID-19, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



En las últimas 24 horas, México registró 857 muertes por coronavirus.



Hasta el momento dos millones 30 mil 491 personas han recibido un diagnóstico positivo de COVID-19 en el país.



En tanto, los casos estimados suman 2 millones 226 mil 306.

Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que hay un millón 584 mil 704 personas recuperadas del virus.



Agregaron que hay 56 mil 123 casos activos de Covid-19.



Cierre de frontera con EEUU por COVID-19



México y Estados Unidos mantendrán el cierre en su frontera común para los viajes no esenciales hasta el 21 de marzo, cuando se cumplirá un año de la instauración de la medida, después de acordar este viernes la ampliación de las restricciones al tránsito terrestre un mes más.



"Tras revisar el desarrollo de la propagación de la covid-19 y debido a que diversas entidades federativas se encuentran en el semáforo epidemiológico naranja (riesgo alto de contagio), México planteó a Estados Unidos la extensión, por un mes más, de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común", explicó en Twitter la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Según informó el ministerio mexicano, las restricciones, cuyo final estaba programado este mes, "se mantendrán en los mismos términos que se han desarrollado desde su implementación".



El 21 de marzo de 2020, México y Estados Unidos cerraron sus fronteras para viajes no esenciales, es decir, aquellos con fines recreativos o turísticos.



Anticuerpos generados por virus sólo duran dos o tres meses



Un nuevo estudio sugiere que los anticuerpos producidos tras la infección del Covid-19 prevalecen menos tiempo del que se creía, ya que estos se desarrollan a gran velocidad entre los días siete y 14 de la enfermedad y comienzan a disminuir durante la fase de convalecencia temprana en un 75%, por lo que los expertos aseguraron que el paciente podría perder la inmunidad durante los dos o tres meses posteriores a la infección.



Investigadores de la Universidad de California en San Diego analizaron, mediante estudios en in silicio, la respuesta inmunitaria de pacientes del nuevo coronavirus, o también conocida como “seroconversión”.



Este método consiste, principalmente, en los experimentos o análisis que se realizan por ordenador mediante algoritmos de predicción computacional.