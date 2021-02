México acumula 182 mil 815 muertes por COVID-19

México ascendió, al corte de este 24 de febrero, a un total de 182 mil 815 muertes por Covid-19, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



En las últimas 24 horas, el país acumuló mil 6 muertes por coronavirus.

Además, informaron que se tienen confirmados 2 millones 60 mil 908 casos de coronavirus.



Respecto a los detalles del plan de vacunación, el director general de Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, Ricardo Cortés Alcalá, explicó que este miércoles a nivel nacional fueron aplicadas 85 mil 576 dosis de la vacuna contra Covid-19 a adultos mayores.



Informó además que desde que inició la estrategia nacional de vacunación se han aplicado en total un millón 900 mil 784 dosis.



Al ser cuestionado sobre si habrá sanciones a escuelas privadas que buscan regresar a clases presenciales, Cortés Alcalá indicó que se debe entender que si las condiciones no son las idóneas para regresar a cierta actividad, lo mejor es no hacerlo.



“La responsabilidad que se tiene al no seguir las recomendaciones de esperar a que las condiciones epidémicas sean más favorables, puede tener consecuencias en la salud de las personas que asisten a esa escuela”.



Prevén repartir hasta 4 millones de vacunas de Johnson & Johnson la próxima semana



Estados Unidos repartirá entre tres y cuatro millones de vacunas contra el Covid-19 de Johnson & Johnson (J&J) la próxima semana, si el suero desarrollado por la multinacional recibe el visto bueno de las autoridades del país.



"Si se emite una autorización para uso de emergencia, anticipamos la distribución de entre tres y cuatro millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson la próxima semana", dijo el coordinador para el Covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, en una rueda de prensa en la que recordó que la multinacional quiere entregar unas 20 millones de dosis de su preparado para finales de marzo.