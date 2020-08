México apenas recibe entre 8 y 10% de ingresos del puerto de Veracruz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país apenas recibe entre el 8 y 10 por ciento de los ingresos del puerto de Veracruz, por lo que reiteró que se revisará la ampliación de la concesión a la Administración Portuaria Integral (API).Este lunes, durante la conferencia “mañanera”, el titular de Ejecutivo volvió a acusar que se privatizó el puerto, aunque se defina como una paraestatal.“Se va a revisar el convenio, (…) sí se está revisando la concesión del manejo del puerto a una empresa privada, dicen que no se entrego a particulares, pero es el momento de aclarar de cómo se simulaba una privatización, cómo se disfrazaba, porque la nación recibe de los ingresos del puerto como el 8, como 10 por ciento, es lo que le da a la nación, entonces queremos revisar esa concesión”, dijo.El pasado viernes, al respaldar la revisión de este contrato, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también acusó que la entidad no recibe nada de APIVER y hay opacidad con sus ingresos Detalló actualmente sólo existe un convenio por el cual la ciudad de Veracruz debe recibir una aportación mínima para obras de infraestructura, dependiendo el monto total de lo que ingresa, sin embargo, se desconoce completamente tal cantidad.“Lo más que recibimos es venir de paseo al malecón y ver un gran barco pero ¿dónde están los impuestos y los derechos que se pagan? ¿Y de qué monto son, comparado con el gran negocio que significa un puerto?”, cuestionó.Por su parte, el presidente López Obrador comentó que también se debe aclarar por qué se amplió la concesión 4 días después de su triunfo electoral.Al referirse a los “contratos leoninos”, el Ejecutivo federal también señaló que el contrato entre la empresa brasileña Odebrecht y PEMEX por la planta Etileno XXI, en el municipio de Nanchital, también fue un “mal negocio para la nación”.“Fue un contrato todo legal entre comillas, nada más que un gran negocio para particulares, mal negocio para la nación, vender gas 30 por ciento abajo del precio de mercado a la empresa, gas etano para hacer polietilenos, 30% abajo pero no solo eso, que también se le subsidia el transporte del gas y como PEMEX no tiene gas por eso no debieron firmar ese convenio.De acuerdo al Presidente, el contrato por Etileno XXI establecía que PEMEX pagara multas de hasta 2 mil 500 millones de pesos cuando no alcanzara a entregar todo el gas.“Y a partir de que me informaron di la orden de que no se sigan pagando las multas pero quieren cobrar 2 mil 500 millones de pesos más de multas, 5 mil millones de multas. Entonces, ¿qué era eso? Un atraco.“Entonces por eso lo de las revisión de las concesiones en el caso del puerto y otras, pero en el marco de la legalidad”, dijo.