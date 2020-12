México busca la transformación en el aprendizaje digital y post COVID

El Gobierno de México ha realizado grandes esfuerzos para transformar la educación, evolucionando e implementando nuevas tecnologías que se han tenido que adoptar debido a la pandemia por Covid-19, con la finalidad de avanzar en el aprendizaje digital de los niños y jóvenes en el futuro Postcovid, expresó Patricio Soto, Growth Manager en Edvolution de Google for Education.Dijo que a nivel nacional la Secretaría de Educación adoptó Google for education para sus docentes y alumnos y los trabajos se han centrado en estados como Sinaloa, Nuevo León y Veracruz, quienes han sido apoyados en este proceso de capacitación, sin embargo tienen que buscar cómo proveer infraestructura de redes y equipamiento para la adaptación y cambio tecnológico.“Hemos estado trabajando muy de la mano con este triángulo de Gobierno, Google for education y Edvolution para empezar a proveer a los estudiantes para que tengan acceso a esto”, indicó.Patricio Soto recordó que el pasado 3 de diciembre se aprobó la primera vacuna contra el Covid-19 en Londres, por lo cual se visualiza que cada vez estamos más cerca de regresar a la normalidad por llamarlo de alguna manera y empezar a salir de esta pandemia.Sin embargo, dijo que hay algo con lo que vamos a volver pero ya no va a ser igual, que ya cambió y vamos a tener que estar viviendo con estos cambios, que es que el Covid-19 aceleró la adopción digital 10 años en sólo 3 meses.“Esto lo dijo Forbes en junio. La aceleración que se fue adoptando es una realidad y hemos visto cómo las escuelas fueron cambiando, cómo los negocios fueron cambiando, cómo se fue implementando la tecnología dentro de cada aspecto de nuestras vidas y lo que esperamos que sucediera en el 2030, pasó en junio del 2020”, refiere.Dijo que estos cambios nos obligaron a movernos muy rápido y también nos va a obligar a conocer muchas otras cosas que a lo mejor antes no teníamos en mente, que escuchábamos y las veíamos muy lejanas, pero que ahora se vuelve primordial y esencial que las vayamos conociendo, no sólo en los aspectos tecnológicos, o los que trabajan muy relacionados a la tecnología como programadores o áreas técnicas, sino también como participantes activos en la educación.Comentó que tenemos que empezar a familiarizarnos y vamos a escuchar muchísimo avance y muchísimas noticias sobre algunos temas muy específicos, pero de los más relevantes y que probablemente van a impactar también fuertemente en la educación, como el Big Data, Blockchain, VR y AR, Inteligencia Artificial, Algoritmos, que son temas que impactarán fuertemente en la educación, como mecanismos de análisis de datos, nuevos sistemas de seguridad que permitan democratizar la información, así como avances en temas de realidad virtual y aumentada y de avances en inteligencia artificial, además de la importancia y cambios en algoritmos que permitan la evolución en los sistemas y aplicaciones.Señaló que la expectativa del estudiante al estar recibiendo una educación diferente desde casa, cambió totalmente, ya que el alumno no espera lo mismo que lo que esperaba antes de la educación y no tan sólo en niveles de educación superior sino también en educación básica, “los alumnos de secundaria y primaria no conciben igual, incluso el alumno de preescolar ya no va a concebir igual su educación”.Dijo que aún hay un gran reto, un desafío, que es poder llevar la educación a todos lados incluso las personas que no tienen el acceso a los recursos necesarios, pero quienes sí tuvieron el acceso tienen un cambio de perspectiva y una expectativa diferente, y no solo estudiantes, también los padres de familia pues esperan la integración digital.“Me ha tocado convivir con un montón de padres de familia que me preguntan cómo veo el futuro, que están interesados hacia dónde va la educación y de verdad también la pregunta es, a qué colegio voy a inscribir a mi hijo el próximo año escolar, porque yo estoy esperando a ver qué me dice el colegio que ahorita están las clases en línea y todo, cómo van a hacerle para continuar con estos procesos”, señaló.Expresó que los padres de familia son un grupo súper importante, especialmente en la educación básica y media superior, ya que están esperando a ver cómo vamos a adoptar la tecnología también en la educación.Comentó que la escuela tiene que avanzar, “si ya avanzamos 10 años en la adopción digital en sólo 3 meses, no podemos detenernos o quedarnos ahí, y tenemos que avanzar en las escuelas para convertirnos de una escuela 1.0, que todavía hay algunas a movernos a escuela 4.0, es decir se trata de cambiar modelos educativos”.Explicó que la escuela 1.0 es la tradicional, aquellas que se consideran análogas, sin integración de tecnología; la 2.0 son las que cuentan con tecnología off line como auxiliar del proceso de enseñanza, como la utilización de proyectores en el aula o pizarras virtuales; las escuelas 3.0 son aquellas que cuentan con tecnología inmersa, con acceso a internet y en donde se construyen comunidades digitales, donde el estudiante si tiene alguna duda, puede entrar, buscar la información, buscan conceptos, crean trabajos de la mano de la tecnología; finalmente las escuelas 4.0 mantienen una enseñanza adaptable, on-demand es decir adaptable, flexible, que va avanzando al ritmo del alumno y que pueda trabajar en escuela o en casa, integra bigdata, Ar, VR, algoritmos, etcétera”.“Actualmente estamos en un estilo híbrido en algunas escuelas, ya que se encuentran entre un 3.0 y 4.0, un 3.5 ya que se están adaptando y empezando a integrar esta tecnología de ser flexible y aprender desde donde esté”.Dijo que si queremos ayudar a que las escuelas avancen, no importa el nivel en el que estén, tenemos que empezar a adoptar, entender y apropiarnos de estos nuevos términos para hacer que tengan un impacto positivo en la educación.Señaló que con ello nos enfrentaremos a diferentes retos importantes como lo es la seguridad digital, es decir, estamos integrando el mundo digital dentro de nuestra práctica educativa, pero debemos asegurarnos también de crear ambientes seguros para los estudiantes cuando están aprendiendo en línea, poner filtros para las páginas e imágenes, evitar que sean hackeados, que su información se la están dando a terceros, cosas que pueden impactar en la seguridad digital del estudiante.Además dijo que otro de los retos importantes es la infraestructura de redes, es decir la falla del internet, ya que se enfrentan a este problema en las escuelas y hay que resolver en “cómo vamos a cambiar para contar con la conectividad suficiente para poder integrar por lo menos un dispositivo por estudiante, contar con el ancho de banda suficiente así como el alcance de red y finalmente otro de los retos importantes es el tema de estrategias para el aprendizaje y desarrollo de los alumnos, adoptar nuevas estrategias para poder hacer el cambio”.Sin embargo, también habrá retos mayores como el equipamiento, plataformas, tiempo y capacitación. Dijo que en un estudio realizado por el Observatorio del Tecnológico de Monterrey se señaló que el Coronavirus vino a demostrar que muchos maestros no estaban preparados para el aprendizaje en línea.Señaló que estos mismos maestros han empezado a capacitarse, sin embargo aún no están listos para el aprendizaje híbrido que viene o para el avance digital que propone la escuela 4.0, por ello destacó la importancia de trabajar o poner mayor énfasis en la capacitación.Comentó que en Evolution son socios en la transformación digital educativa, que apoya a instituciones a preparar a sus alumnos para los retos del siglo XXI, a través de un proceso de acompañamiento de expertos que integran herramientas digitales y metodologías innovadoras, reduciendo la complejidad, costos y resistencia al cambio.“Nos tuvimos que reimaginar, repensar y reconstruir lo que es una escuela, y la educación para pensar en cómo poder resolver estos retos mayores, re imaginamos cómo funciona el mundo pero también qué herramientas son necesarias con las habilidades más demandadas”.Es por ello que, señala, Evolution se alió con Google For Education ya que en esta plataforma se trabaja de manera fácil, asequible, versátil y productiva, integrando la tecnología para la evolución del sistema educativo.También cuenta con aliados en esta transformación digital educativa, con los cuales buscan brindar soluciones que se adapten a las necesidades de quien lo requiera.Dijo que para continuar con el proceso de evolución educativa es importante evaluar la adopción digital de las escuelas, “en dónde se encuentra tu escuela y qué evolución requiere y que cumplan con los nuevos estándares de la tecnología para llegar a ser como las escuelas 4.0”.Expresó que nuestros maestros tienen que aprender tecnologías, plataformas que se esperaba que dominaran hasta el 2030, no a finales del 2020 y muchos menos en el 2021, por ello es importante mantener una buena capacitación.Por ello dijo que para la capacitación a docentes y alumnos en esta nueva normalidad es necesario enfocarse en la capacitación bajo demanda y capacitación a su propio ritmo y a su propio nivel, así como acercarse a gente experta que de verdad está trabajando en este proceso de adaptación a las nuevas tecnologías.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund