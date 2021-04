México debe apostar por las energías limpias, piden activistas

En temporada de calor aumenta hasta un 25 por ciento el consumo de la energía eléctrica.



Esto debido al uso excesivo de climas, ventiladores y refrigeradores, señaló el presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Electricidad de CANACINTRA Córdoba, Alberto Bueno Ladrón de Guevara.



En este sentido explicó que se ha hecho el llamado a los senadores y diputados para que se apueste por las energías limpias y renovables que a largo plazo bajarán el costo de la energía, pero han hecho caso omiso y el costo de la energía eléctrica es cada vez mayor.



“Nosotros seguimos insistiendo y haciendo el llamado porque es el futuro y es una de las maneras para que largo plazo se pueda bajar los costos de la energía eléctrica, usando la energía solar”.



Bueno Ladrón de Guevara dijo que mientras no sea apoyada la energía limpia seguirán los incrementos a los precios de la luz, como se reportó el año pasado donde los pagos exceden en 50 por ciento a comparación de otros meses, representando una problema económico para las familias, que ya se tiene con la contingencia de COVID-19.



Pese a que en el 2020 fue retirado el subsidio a la tarifa de alto consumo, se siguieron dando incrementos en los recibos, “en la época de la pandemia está el acuerdo que por lo pronto la tarifa de alto consumo no se aplica y no se ha hecho a menos que los consumidores hayan arrastrado deudas desde el 2019, a partir del 2020 se congeló, pero aún así el consumo será alto”.



Por ello se recomienda se haga el uso adecuado de estos aparatos eléctricos, moderar el uso en el calor y apagar las luces por las noches para evitar alto consumo de energía eléctrica y se vea reflejado en el recibo de pago.