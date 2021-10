México debe apostar por más energía nuclear: Enrique de la Madrid

México debe alejarse de la generación de energía a base del combustóleo y apostar por la energía nuclear, consideró Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en la administración de Enrique Peña Nieto.Coincidió en que la electricidad que se crea a través de nucleoeléctricas es más limpia, como lo afirmó la secretaria de Energía, Rocío Nahle García , por lo cual, se pronunció por construir más centrales.“Hemos tenido sólo una nucleoeléctrica y yo creo que deberíamos tener más, prefiero eso, que de alguna manera se está haciendo que todavía se está produciendo electricidad del combustóleo, que de eso sí hay que moverse.Yo he escuchado en general que sí, que la energía nuclear es una energía que bien tratada y bien cuidada podría ser más limpia”.Afirmó que también se deben optar por las energías renovables como la generada con el viento y el sol, pero es necesario alejarse rápidamente de las energías fósiles, debido a que son las que más contaminan.En entrevista, tras reunirse con empresarios veracruzanos de la COPARMEX, resaltó que efectivamente hay otros países que han apostado por centrales nucleoeléctricas para crear electricidad.“Hay países como Francia que si no me falla la memoria quizá el 50 por ciento de la electricidad viene de ahí, se que ha habido en otros países ha habido accidentes que han hecho que los ciudadanos sean temerosos pero científicamente entiendo es de las energías más limpias”.En México, consideró, se ha tratado de manera adecuada la energía a través de la nucleoeléctrica de Veracruz.