México, el paraíso del manejo de café de mala calidad, señalan productores

La falta de una ley que regule los esquemas de comercialización del café en nuestro país, ha propiciado que las grandes empresas del ramo consideren a México como “el paraíso del manejo” de este producto porque no hay ninguna disposición que controle la compra-venta del grano.



Esto lo dio a conocer José Julio Espinoza Morales, presidente de la Unión Nacional de Productores de Café-CNC, quien dijo que al no haber ninguna normatividad en materia de comercialización se introducen ilegalmente y de manera incontrolable, “café de dudosa calidad y a bajo precio, afectando a los productores nacionales”.



“Esos cafés que son introducidos ilegalmente, del que no se tiene un registro cercano a la realidad, pues se estima en 1.8 millones de sacos (1.3 millones de quintales de café robusta provenientes de Brasil 1 millón de sacos y de Vietnam) a precios muy bajos, estimados en alrededor de 60 dólares el quintal de café verde (unos mil 250 pesos) que no rebasaría el 40% del precio del café arábigo mexicano”, añadió.



Este producto, dijo, se utiliza para producir cafés solubles y para cafés con otros insumos que esconden su calidad, por lo que urge meter bajo las reglas, que no se han creado, para evitar que se sigan dando estos esquemas de comercialización que repercuten negativamente en la producción cafetalera nacional.



Estimó que esta situación que prevalece en el campo cafetalero se deriva porque no hay “ninguna disposición que regule y que ponga normas, en ese sentido, lo que se ha buscado que todo eso pueda mejorar y cambiar, mediante la creación de una ley, que de hecho se ha peleado mucho, tenemos varios años en este tema, pero por lo que se ha visto no se quiere aprobar y menos cuando se propone a veces que haya un capítulo especial donde hable del tema de la comercialización”, añadió.



Finalmente, señaló que se seguirá insistiendo en este tema para lograr que ponga orden, porque si bien es cierto el negocio del café, es también de los exportadores, de los industriales, pero el negocio es de todos, no nada más de ellos, también el negocio es del productor.



“Entonces, este tema tiene que ver con la voluntad política del gobierno federal de que si queremos transitar muy rápido, un decreto vendría un poco a centrar la atención y quizás estemos en condiciones que en mes y medio que va a caer prácticamente en la nueva legislatura llevar de nueva cuenta el planteamiento y la próxima Cámara de Diputados la analice y apruebe una ley en esta materia”, concluyó