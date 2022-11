México, entre los países con baja captación hídrica, advierte biólogo especialista

Por su condición geográfica, México se cataloga entre los países que reciben una menor captación de agua por lluvia y manantiales, y las zonas boscosas donde no existe agua, se debe lamentablemente a una deficiente infraestructura.El ambientalista y biólogo Héctor Rojas Carrizales, señaló que en México solo la región sur cuenta con grandes montañas y bosques donde el agua abunda.Del centro del país hasta la frontera con Estados Unidos, se considera una región árida y semiárida dónde cada año el agua escasea.Y aunque en la región sur llega a haber desabasto, esto se debe principalmente a una deficiente infraestructura hidráulica, como resultado de una necesidad creciente de mantenimiento y abastecimiento."La sequía, es una situación hasta cierto punto normal. En el tema del estiaje, México es considerado entre los países de captación de agua o con reservas de agua hídricas muy bajas a nivel mundial”.“En términos generales, aunque lo parezca, no somos un país en el que abunde este recurso, más de la mitad del territorio se considera árido o semiárido y si a esto le agregas el que en la parte sureste, donde sí tenemos muchísima agua, es en los sitios donde hay más población humana, entonces tenemos estas combinaciones que no son muy favorables", insistió.México, agregó, recibe alrededor de mil 500 millones de metros cúbicos de agua al año tan solo por lluvias y cerca del 70 por ciento ocurre durante junio y septiembre, en la parte terminal del verano.Mucha de esa lluvia cae en los estados de Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco, donde hay mayor cantidad de agua de todo el país; en el sur de México cae poca agua durante un corto período de tiempo y solo en una fracción del territorio.Héctor Rojas indicó que la problemática se complica debido a la población del país, pues hay regiones donde los trabajos que hacen los gobiernos pudieran ser sencillos, aunque nunca ha sido fácil la distribución y el abasto del agua.Consideró que para dar solución a esto, se requiere mucho trabajo de gestión política con instrumentos de normas, derechos, atribuciones y responsabilidades, donde tiene que participar mucha gente en la distribución y cuidado del recurso."Veracruz es uno de los estados que recibe una buena cantidad de agua durante el año, pero la distribución y el abasto se complica en cada región, tan solo la región de las altas montañas es una de las más favorecidas con la precipitación que tenemos.Sin embargo, se debe hacer un buen trabajo en cuanto al mantenimiento de la infraestructura, pues debería ser una región sin problemas de abasto y realmente no es así ", consideró.