México está preparado para una mujer Presidenta: Claudia Sheinbaum

Al asistir a la toma de protesta de Indira Vizcaíno como gobernadora de Colima, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que desde hace mucho el país esta preparado para una mujer presidenta, y que es fundamental darle continuidad a la Cuarta Transformación.En entrevista, la mandataria capitalina señaló que desde hace mucho ha habido candidatas a la presidencia de México, pero que en la actualidad no solamente es un tema de género, sino que también es dar apoyo al proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.“Desde hace mucho ha habido muchas candidatas a presidentas de la República, pero hoy, no solamente es un asunto de género, que es importante, sino también la continuidad de esta Cuarta Transformación que es fundamental… el rumbo de México un gran momento y hay que darle continuidad y todo nuestro apoyo al presidente de la República”.A pregunta expresa de que, si las mujeres están listas en todos los ámbitos políticos, incluso para la Presidencia de República, la mandataria capitalina aseguró que para todo están listas las mujeres y, “ahora venimos como Jefa de Gobierno, ya después platicamos de otros temas, gracias”.Sobre que por primera vez hay siete gobernadoras en el país, la Jefa de Gobierno comentó que es un orgullo que las mujeres estén ocupando estos puestos, “somos parte de la Transformación de la vida pública de México; es decir, no solamente somos mujeres, sino somos parte de la transformación”.