México fue un “narcoestado”: AMLO sobre gobierno de Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debido a la protección que presuntamente dio Genaro García Luna al Cártel de Sinaloa cuando fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se puede hablar de que México fue un “narcoestado”.



“Se llegó a hablar de un 'narcoestado' y yo sinceramente en ese entonces pensaba que no era correcto clasificar de esta manera al Estado mexicano. Pero luego con todo esto saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un 'narcoestado' porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir la delincuencia estaban al servicio de ella. Mandaba la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que tiene que haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, porque “si no estamos desprotegidos todos; nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia”.



“Es un asunto que debe seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie”.



En Palacio Nacional, el mandatario informó que ordenó a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a que no se permita que funcionarios que se hayan desempeñado durante el periodo que estuvo García Luna al frente de la Secretaría, sigan trabajando.



“Alfonso tiene instrucciones de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se haya desempeñado durante el tiempo que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal y al mismo tiempo proteger a una de las bandas del crimen organizada como está quedando de manifiesto”, agregó.