México ha podido domar al coronavirus: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se ha “podido domar” al coronavirus y no ha habido un desbordamiento de la pandemia o no se han saturado los hospitales debido a que, señaló, la gente ha cumplido las medidas sanitarias “al pie de la letra”.



En un video difundido en sus redes sociales, el titular del Ejecutivo federal indicó que en vez de que haya un crecimiento desmedido de los contagios por Covid-19 ha habido un crecimiento horizontal y eso ha permito a las autoridades prepararse con equipo, insumos y personal médico.



“Agradeciendo a la agente que se siguen cumpliendo las medidas al pie de la letra, esto nos ha ayudado mucho, por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70% de camas de terapia intensiva, con ventiladores, con especialistas. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia".



“En vez que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal, y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere de equipos médicos, los especialistas”.



En este sentido, el mandatario mandó un abrazo fraterno y solidario a las enfermeras, médicos y al personal de salud, a quienes llamó “héroes y heroínas”.



Andrés Manuel López Obrador también envió un abrazo a todas las personas que tengan enfermos en hospitales o que los estén cuidando, “y un abrazo doble, todo mi corazón, a los familiares de los que han perdido la vida por esta pandemia”