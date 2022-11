México lleva 4 meses de reducción continua de pandemia de COVID: López-Gatell

La mañana de este martes, al dar un breve informe sobre el estado de la pandemia por COVID-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseguró que se están cerca de cumplirse 4 meses de reducción continua de la epidemia.El funcionario refirió que México se encuentra en un periodo interepidémico, que es el lapso de tiempo, o “un valle”, que hay entre las distintas oleadas y que es un momento de receso de la enfermedad.Apoyado con gráficas que se expusieron en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sigue la misma tendencia de los últimos cuatros meses, es decir, que al finalizar cada nueva semana hay una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes.“Lo mismo para la ocupación hospitalaria. Tenemos ocupaciones de 3 por ciento en camas generales, uno por ciento en camas con ventilador, pequeña fluctuación de dos a tres por ciento con respecto a la semana pasada. Pero en general sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave”, detalló.Al aclarar que estas camas no están ociosas, sino que se usan para otras enfermedades de atención importante, aseguró que están listas para ser rehabilitadas si fuera necesario ante un repunte en el número de casos de la enfermedad.En cuanto a los decesos por COVID, recalcó que en las 5 semanas más recientes se tienen defunciones diarias menores a cinco en promedio, "ya es frecuente tener semanas en donde el cierre de información presenta cero defunciones durante ese periodo”.En cuanto al Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus, López-Gatell Ramírez refirió que continúa para el grupo de edad de cinco a 11 años de edad, la cual ha llegado a 58 por ciento de la cobertura, “estamos avanzando muy aceleradamente en las segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos”.Por último, recomendó a la población no alarmarse si se tiene alguna enfermedad catarral pensando que es COVID pues es la temporada de los virus que afectan vías respiratorias y reiteró que si se presentara un repunte se informaría oportunamente, “pero en estos cuatro meses no ha sido el caso”, concluyó.