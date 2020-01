México no está preparado para el coronavirus, advierten

Por el momento, el país no está preparado para enfrentar un brote de coronavirus, manifestó Julieta Norma Fierro Gossman, astrónoma, divulgadora científica e investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Dijo tener conocimiento que el Hospital de Neumología de la Ciudad de México tiene un piso con 15 camas, de las cuales, sólo 3 están disponibles y hay una pasante de Enfermería para atender a todos los pacientes, “a mí, eso me dejó petrificada”.



Aseveró que es necesario implementar medidas preventivas, saber que la enfermedad va a llegar y estar listos para recibirla, “no esperar que llegue y a ver que hacemos”.



Añadió que el país podría estar preparado si se hiciera lo que no se hizo cuando llegó el virus de la influenza.



Consideró necesario dotar de las herramientas a la Secretaría de Salud, para que pueda colaborar en la elaboración de la nueva vacuna para que después esté en condiciones de producirla y así, tener los tratamientos adecuados cuando llegue el virus.



“México es un país poderoso y tenemos magníficos médicos, lo que necesitamos es confiar en nuestro sistema de salud”.