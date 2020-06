México no regresará a la normalidad, viene crisis: Colegio de Economistas

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, dijo que los mexicanos no podrán regresar a la normalidad ni este año ni el que viene, pues enfrentarán la pérdida de miles de empleos y el incremento de precios en insumos.



“No se puede hablar de una normalidad, va a ser un año crítico, debemos preocuparnos por regresar el próximo año y es que regresar a la normalidad es regresar a los desempleos que se perdieron, habrá más pobres e incrementos en precios”, detalló.



Y es que dijo que el Gobierno Federal debería estar trabajando ya con un equipo de profesionistas multidisciplinario en un proyecto de nación que pueda rescatar al país de la crisis que se avecina.



“Lo que debe preocupar a los gobiernos es cómo se enfrentará ya no el 2021 pues no se podrá hacer mucho, tendría que planear a partir del 2022 pero no hay políticas económicas viables que el gobierno este previendo ya. No hay algún grupo que esté viendo este tema, no vemos a nadie, ya debería estar un programa de Gobierno anunciando a un grupo de expertos elaborando un proyecto de nación. Es un panorama desolador”, comentó.



Lamentó que el Presidente de la República esté “más preocupado” por las próximas elecciones, entregando recursos a sectores que sólo consumen y no producen.



Criticó que los Gobiernos no den apoyos fiscales o algún subsidio a los micro y mediano empresarios, que son ellos quienes pueden reactivar la economía.



“No hay apoyos fiscales, ningún apoyo o subsidio. No puede ser que las becas para jóvenes se estén entregando, ¿dónde están los apoyos a comerciantes, para los sectores que producen y reactivan la economía? En este momento eso no ayuda a mitigar el problema, son recursos que no se van a la producción sino al consumo. Los programas sociales están destinados a una actividad social y no a una productiva”, explicó.