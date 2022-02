México no se quedará sin energía eléctrica ante alza del gas por conflicto Rusia-Ucrania

Al manifestar “no hay nada que temer”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en caso de que aumente el precio del gas por el conflicto entre Rusia y Ucrania, nuestro país no se quedará sin energía eléctrica pues cuenta con otras formas de generación eléctrica como las hidroeléctricas y en casos extremos, adelantó, se podría hacer uso de combustóleo y carbón.En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal destacó que a diferencia de Estados Unidos, México cuenta con una red eléctrica nacional y lo que ha permitido que las afectaciones por heladas en el norte sean resueltas pronto.“No tenemos problemas, nosotros tenemos contratos para recibir gas. En el caso de que aumentara el precio del gas, tenemos otras energías, tenemos otras formas de generar energía eléctrica, por ejemplo, tenemos las hidroeléctricas, tenemos el combustóleo en caso extremo y tenemos el carbón también en caso extremo. Pero no nos quedaríamos sin energía eléctrica aun aumentando el precio del gas, como ya sucedió en las heladas de Texas. Ellos padecieron más que nosotros, fue lamentable que tardaron un mes sin energía eléctrica (.,.) no tendríamos problemas en ese caso”.“No hay nada que temer en cuanto a que nos falte energía eléctrica en el caso de un agravamiento en el conflicto entre Rusia y Estados Unidos u otros países por la situación en Ucrania”, dijo.Este miércoles,El Universal informa que especialista consideran que el conflicto entre Rusia y Ucrania podría presionar al alza en el corto plazo los precios de las gasolinas a escala global, efecto que no podrá esquivar el mercado mexicano.