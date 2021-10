México no tiene necesidad del Halloween, nuestra cultura es rica: Iglesia Católica

México tiene una gran tradición cultural que se formó a partir de las diferentes etnias que habitan en estas tierras y que nos hacen ver la forma en que los mexicanos vemos la muerte como algo tan parte de la vida humana y la tratamos con respeto y con humor.En tal caso no hay la razón de fomentar el Halloween cuando en México hay una amplia riqueza cultural que va más allá de espectros, fantasmas, vampiros y cosas que a veces parecieran más esotéricas, por no decir que rayan en lo diabólico, afirmó el padre Oscar Fabricio Martínez Limón, vicario de la iglesia de San José Obrero de Omealca.En su caso, señaló que es respetuoso de la cultura anglosajona, pero no tiene necesidad de adoptar sus costumbres "cuando nuestra cultura mexicana es rica en alegría y ve a la muerte sin temor".Enfatizó que, como hombre de fe no acepta ni aceptará el Halloween, pero sí recordar y encomendar a la misericordia de Dios a todos los hombres y mujeres que se adelantaron en el camino de la vida y encomendarlos en estos días a la misericordia de Dios."Y encomendarnos el día 1 de noviembre a todos los que ya están en el cielo, a los santos, excepción de la Virgen María que no tuvo pecados en atención a su hijo Jesús".Finalmente, explicó que en la fe católica, no es que los muertos bajen a comer la ofrenda, sino más bien en estos días los encomiendan a la misericordia divina y los recordamos con cariño a través de ellas.