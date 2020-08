México rebasa 51 mil muertes por COVID y los 469 mil contagios acumulados

La secretaría de Salud informó que México llegó a los 469 mil 407 casos positivos a Covid-19, un incremento de 6 mil 717 más que ayer, así como 51 mil 311 defunciones, 794 más que el día previo.



En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que de acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados al SarsCoV2, sería de 510 mil 232 y de 53 mil 283 fallecimientos. Al día de hoy, 3013 mil 386 pacientes se han recuperado.



En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país existen 31 mil 493 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 17 mil 964 están disponibles y 13 mil 882 ocupadas, por lo que existe una ocupación de 42%.



Mientras que en camas críticas, o que cuentan con ventilador mecánico, hay un total de 10 mil 770 de las que 6 mil 906 están disponibles y 3 mil 864 ocupadas; la ocupación es de 36%.



Nayarit, Coahuila y Nuevo León mantienen la mayor ocupación en camas generales con 77%, 66% y 66% respectivamente, en camas con ventilación mecánica Nuevo León reportó una ocupación de 64%, Colima de 57% y Zacatecas de 52%.



Donativo de EU



Por otra parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció un donativo de Estados Unidos de 3 millones de dólares como parte de un acuerdo de cooperación.



Como había adelantado Christopher Landau, embajador de los Estados Unidos en México, los fondos se usarán para estudiar la prevalencia del virus, aumentar la vigilancia epidemiológica, mejorar la comunicación y estudiar movilidad en poblaciones fronterizas.



En otro tema, el funcionario alertó sobre la venta de productos terapéuticos en redes sociales con su imagen.



"Yo nunca voy a anunciar nunca ningún producto", aclaró. Dijo que es un doble fraude por usar su imagen sin autorización y porque el mismo producto lo es.

López-Gatell habla de un "plan B" en el combate a la pandemia



A pregunta de la prensa, el subsecretario habló sobre un supuesto plan B en el combate a la pandemia.



Aseguró que el “lado B” en la estrategia contra Covid-19 que planteó a los gobernadores no significa que la estrategia desde el comienzo de la epidemia en México haya sido errónea, sino que ahora se debe establecer una fórmula que equilibre la salud y la economía.



“No tiene que ver con un cambio de estrategia a la que me referí con los gobernadores, parecía que se quiere vincular este cambio con el número de casos y defunciones como suponiendo que se necesita otra estrategia porque la previa fue equivocada, no fue así, el segmento dos, el lado B, se refiere a una etapa en donde la OMS ha expresado que la duración de la epidemia va a ser muy larga, en el mundo y en México, preparémonos para una epidemia larga, y en medida que esto pasa, se debe encontrar el equilibrio entre la protección directa de salud y la vida, sobre la economía”.



El funcionario enfatizó que se tiene que reajustar la relación entre la protección de la salud y la reactivación económica y eso es una tendencia que ocurrirá en todo el mundo porque la pandemia durará varios años.



“Vemos que en Japón, España y Francia hay rebrote de Covid-19, este fenómeno se verá en todos los países del mundo, es posible que pase en México. Entonces, el lado B, la segunda etapa de la estrategia contra el coronavirus consiste en integrar de manera más amplia los distintos elementos que ayudan a la reactivación económica sin poner en riesgo la salud”.



López – Gatell Ramírez recordó que la estrategia inicial tuvo como objetivos la mitigación de casos para lograr que la curva fuera plana, aunque más larga, lo que permitió que no se saturaran los hospitales, agregó que al momento se sumó la atención local comunitaria porque es una prioridad proteger a las áreas rurales.



“No hay que olvidar nunca que el Sistema de Salud Mexicano no creció en las últimas tres décadas, entonces en este momento cuando plantemos el lado B de la misma estrategia dejamos claro que no hay ruptura o que haya fallado lo anterior, sino que se necesita re equilibrar entre salud y economía, y lo volvemos a decir; sigamos preparándonos para una epidemia larga”.