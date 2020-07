México rebasa a Reino Unido con más de 295 mil casos de COVID-19

Este sábado 11 de julio, la Secretaría de Salud informó que México llegó a los 295 mil 268 casos positivos de COVID-19, 6 mil 094 más que este viernes, así como 34 mil 730 defunciones; un incremento de 539 con respecto al día anterior.



Con estos números, México rebasa a Reino Unido en el número de casos confirmados al reportar 290 mil 502 casos.



De acuerdo con el tablero de datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), existen 36 mil 603 defunciones estimadas y 332 mil 929 casos confirmados estimados, mientras que la epidemia activa se conforma por 30 mil 682 pacientes.



En cuanto a los mexicanos que se han recuperado del nuevo coronavirus, la cifra es de 180 mil 852, de los cerca de 300 mil casos positivos.



En todo el país hay 30 mil 107 camas generales para atender COVID -19; 16 mil 533 están disponibles y 13 mil 574 ocupadas, por lo que la ocupación a nivel nacional es de 45%.



Mencionó que hay un total de 9 mil 828 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 6 mil 061 están disponibles y 3 mil 767 ocupadas.



En camas generales, Tabasco, Nuevo León y Nayarit mantienen la ocupación más alta con 84%, 79% y 74% respectivamente, mientras que, en camas críticas, Baja California tiene una ocupación de 58%; Puebla de 56%; y Nuevo León 53%.



Ayer viernes, la Secretaría de Salud no presentó semáforo epidemiológico, luego de detectar rezagos en la información de diversas entidades federativas, la cual era necesaria para evaluar los indicadores y designar un nivel de riesgo.



“Esperábamos ver semáforo, decidimos no presentarlo porque identificamos que hay información no consistente en todos los estados, hay estados en que la información que tenemos a la mano no son consistentes, pensamos que había desfase, pero no, entonces vamos a evaluar y vamos a replaticar con las entidades federativas, no son las 32, pero no podemos presentar un semáforo nacional cuando habrá huecos”, dijo López-Gatell.