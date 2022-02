México rechaza vacunación de menores, pero en EU la fomenta, acusan discriminación

El Gobierno de México estaría siendo incongruente al rechazar la vacunación antiCOVID de menores de 12 años en el país, pero al mismo tiempo fomenta la inoculación de los niños mayores de 5 años en Estados Unidos.Al respecto, Irving Uriel López Bonilla, miembro de la Asociación Civil “Punto Derechos Humanos”, indicó que el Consulado Mexicano en Tucson, Arizona invitó a los padres de estos pequeños a llevarlos a vacunar.Y es que en una publicación en su página oficial de Facebook, se lee la convocatoria:¡𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒! ¡Aprovecha la campaña de vacunación contra COVID-19! 💉 Para adultos y NIÑOS DE 5 AÑOS en adelante. El cupo es limitado y se atenderá en 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚. Martes 8 de febrero ⏰ 2:00 pm. - 5:00 pm.📍Consulado de México en Tucson 3915 E. Broadway Blvd"."En Estados Unidos ha sido común denominador, por ejemplo, en el Consulado en Tucson, Arizona, en cuatro o cinco ocasiones el Consulado, que es jurisdicción del Estado Mexicano ha convocado a que los niños mexicanos residentes en Estados Unidos se vacunen, eso demuestra que los niños mexicanos en Estados Unidos tienen acceso a la vacunación, pero no los que viven en México", criticó.López Bonilla reiteró que esto demostraría la discriminación que habría en cuanto al territorio, ya que mientras los connacionales entre los 5 y 11 años de edad que habitan en el vecino país sí pueden inmunizarse contra el SARS-COV-2; los que viven en suelo nacional no tienen la misma oportunidad.En la entrevista telefónica expuso que ante el rechazo de las solicitudes de amparos interpuestas en los Juzgados de Distrito, en la queja ante los Colegiados de Circuito se argumentó como agravio que dichos togados no valoraron las pruebas de tal discriminación que fueron aportadas por los recurrentes."Para que midas el nivel de argumentación que tienen, dijeron que era lógico que el juez de amparo no conocía lo que pasaba en el Consulado, sí claro, no está en Tucson, Arizona, eso es lógico, pero para eso están los medios de comunicación, además le estamos ofreciendo las pruebas, las constancias, las tuvo en sus manos", cuestionó.Por ello, lamentó que los Colegiados solamente tomen en consideración esta situación de desconocimiento, y no la posible discriminación que se está dando entre los niños mexicanos en el país y los que están en Estados Unidos.