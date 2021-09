México registró 9 mil 796 nuevos contagios y 596 muertes por COVID-19

En las últimas 24 horas, México sumó 9 mil 796 nuevos contagios de COVID-19, 596 defunciones y no registró variación en los casos activos.La Secretaría de Salud del Gobierno de México presentó el Informe Técnico de COVID-19 de este miércoles, donde indicó que son 3 millones 655 mil 395 los casos acumulados, sin variación en el último mes, el 66 por ciento de los contagios (2 millones 412 mil 560), se concentran en diez entidades:Ciudad de México (945 mil 914)Estado de México (361 mil 544)Nuevo León (196 mil 460)Guanajuato (173 mil 060)Jalisco (153 mil 879)Tabasco (133 mil 778)Puebla (118 mil 876)Veracruz (117 mil 307)Sonora (107 mil 849)San Luis Potosí (98 mil 954)Salud federal reportó los datos de la semana epidemiológica 37, donde la incidencia de contagios por grupo de edad continúa posicionando al sector de 18 a 29 años como el más afectado por la enfermedad, si bien se encuentra por debajo de los 15 mil contagios estimados, es el que mayor número presenta.Respecto a los casos activos, aquellos que han presentado síntomas en las últimas dos semanas, el Informe Técnico no registró variación en las últimas 24 horas, por lo que siguen siendo 56 mil 97 los pacientes que pueden seguir transmitiendo la COVID-19.Al corte de las 17:00 horas son 596 las defunciones registradas asociadas a Coronavirus, por lo que el total asciende a 276 mil 376, no obstante, existen 13 mil 368 muertes sospechosas, 3 mil 87 de ellas esperan resultado de laboratorio y 10 mil 281 siguen en proceso de dictaminación clínica, por lo que la cifra de defunciones podría ser mayor.