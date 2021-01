México reporta mil 314 muertes por COVID, nuevo máximo; suman ya 135 mil decesos

Los casos activos estimados de la enfermedad suman 91 mil 566, lo que equivale al 5 por ciento de la epidemia, informó Alethse de la Torre Rosas, titular del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida.



"En las últimas semanas lo que se está reportando es un incremento de estos casos nuevos en un ocho por ciento, recordemos que esto puede variar de acuerdo a cada una de las actividades dentro de los Estados", indicó De la Torre.



México sumó, en el corte de este 12 de enero, 135,682 muertes por Covid-19, con un millón 556 mil casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.



Hay mil 314 nuevas defunciones, cifra más alta para un día y 14 mil casos más de lunes a este martes.



CDMX alcanza ocupación hospitalaria de 88%



Pese a que en la Ciudad de México se registra una ocupación hospitalaria de camas Covid-19 de 88%, la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se analizará la tendencia de esta semana para definir si la capital del país se mantiene en semáforo rojo; no obstante, destacó que, del 15 de diciembre de 2020 al 12 de enero de 2021, en la capital se incrementó 38% la capacidad hospitalaria, con la incorporación de 2 mil 78 camas más.



“El día de hoy estamos al 88% de la capacidad general, por otro lado, en la Zona Metropolitana del Valle de México hubo una disminución de 20 camas, pero hay que esperar a ver si esto es tendencia o es particular del día de hoy, es muy difícil analizar los datos de manera aislada, hay que analizarlos siempre en tendencias generales de una semana por lo menos, para poder saber si es tendencia o no; y el objetivos es seguir creciendo la capacidad hospitalaria hasta donde nos sea posible”, comentó.