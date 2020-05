México “roza” las 10 mil muertes por COVID-19; acumula 90 mil 664 casos

Este domingo, México alcanzó los 9 mil 930 muertos por COVID-19, registrándose además 90 mil 664 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.En 24 horas, desde ayer sábado, el país acumuló 151 decesos y se sumaron 3 mil 152 nuevos contagios.Apenas este sábado, México concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no obstante, casi todos los estados —incluido Veracruz—, deberán mantener la cuarentena y el cierre de las actividades no esenciales debido a que el semáforo epidemiológico que se usará a partir de ahora los marca en color rojo, es decir, en “riesgo máximo” por el coronavirus.Al respecto, en la conferencia de prensa para informar sobre el COVID-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que el peligro persistirá.“Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad (...), continúa la epidemia”, dijo.Enfatizó que el 1 de junio no significa regresar a la normalidad pues “toda la Republica se encuentra con el semaforo rojo”.López-Gatell aclaró que la única diferencia que habrá tras la conclusión de la Jornada de Sana Distancia es que los Gobiernos estatales tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios, con el apoyo y la asesoría tecnica de la Federación.Cabe destacar que en estas condiciones el presidente Andrés Manuel López Obrador reiniciará este lunes sus giras por el país, contemplando a Veracruz.Según lo explicado por Ejecutivo el pasado viernes, este 1 de junio, en Cancún, Quintana Roo, encabezará la reunión con el Gabinete de Seguridad, tendrá conferencia de prensa y encabezará la celebración del Día de la Marina.El miércoles estará en Campeche, donde dará otro banderazo de construcción del Tren Maya y el jueves, señaló, la reunión de seguridad de Chiapas se va a celebrar en Palenque. En tanto que, el viernes estará en Villahermosa, Tabasco, en la mañana y al mediodía realizará una visita de supervisión de la refinería de Dos Bocas .Indicó que el sábado no habrá reunión de seguridad y no habrá rueda de prensa “pero sí dos visitas: una planta, a un tren de refinería en Cangrejera y la visita a la refinería de Minatitlán, por el plan de rehabilitación de esta refinería”. Por último, el domingo 7 de junio estará en Sayula de Alemán, en donde dará el bandera de modernización del Tren del Istmo.